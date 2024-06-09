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OTTO LINK マウスピース SUPER TONE MASTER テナー 8
商品番号 V68553747802
商品名

OTTO LINK マウスピース SUPER TONE MASTER テナー 8
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 24,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OTTOLINKのマウスピース、SUPERTONEMASTERNo.8です。テナーサックス用です。別出品のSelmerMark6のネックに装着して確認しております。元箱入りで、サビらしいサビもなく状態はまあ良好です。若干の使用感はございます。国内代理店の野中貿易の取扱品で、おそらく30年以上前に購入したものと思われます。保護箱に入れての発送です。種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
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