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- ファブリこども世界名作シリーズ１〜２８巻。
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商品詳細
TBSブリタニカファブリこども世界名作シリーズ カセット１〜２８巻手引き書、さくいん、その他本もセットとなります。語り 中村メイコ音楽 田中 正史未使用品。ダンボールに保管されておりました。経年劣化によるシミは少々ございますが、ケースの状態含めとても良好です。まとめ売り、バラ売り不可です。カセット再生不具合など対応致しかねます。
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TBSプリタニカ|ファブリこども世界名作シリーズ|HARDOFFオフモール（オフモ）|2014140000002234
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