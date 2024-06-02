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ほぼ未使用 懐石道具 木製溜塗 小槌形 金彩紅葉蒔絵 吸物椀5客組 共箱
商品番号 D75664203718
商品名

ほぼ未使用 懐石道具 木製溜塗 小槌形 金彩紅葉蒔絵 吸物椀5客組 共箱
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

懐石道具木製溜塗小槌形金彩紅葉蒔絵吸物椀5客組でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体とても綺麗経年の為共箱少し汚れございます。サイズ:高さ約:8.7cm直径約13cm管理番号:A-666★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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