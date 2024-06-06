CASIO LK-201TV 電子キーボード

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メーカー型番:LK-201TV鍵盤:61鍵 5オクターブ(標準鍵盤)光る鍵盤:同時発光数:最大10鍵タッチレスポンス:○(オン/オフ可)音色数:264音色(128パネルトーン＋128GM＋8ドラム)、レイヤー/スプリット鍵盤が光り、楽曲の演奏をナビゲーションしてくれます！「カシオ LK-201TV」で検索していただくと取り扱い説明書のサイトもあります。よろしければご覧ください。音の不備などはありません。動作問題なく使用可能です。自宅保管ですが、定期的にお掃除はしていたので比較的綺麗だと思います。★付属品★・譜面台・電源アダプター