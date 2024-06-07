VANDOREN オプティマム TL4 テナーサックス マウスピース

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商品詳細
バンドーレンoptimumTL4テナーサックス用のマウスピースです。マウスピースパッチを使い、計5時間ほどの使用です。箱が破けています。商品はそのまま購入していただいても構いませんし、お値引きも出来る限り検討します。お値引きの際はご希望金額をご提示いただけると助かります。二つ以上の商品のセット販売で購入の場合もお値引きできるかと思います。アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスバンドレン
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