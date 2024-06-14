閻魔刀 模造刀 模擬刀 日本刀 居合刀 刀装具 太刀 軍刀

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商品詳細
種類···模造刀・模擬刀全長104cm刃の長さ73cm柄の長さ5.05cm刃幅3.2cm,全重量1.22kg刃材:中炭素鋼※測定法による誤差はご容赦ください【状態】(真剣作ですが、模造刀なので切れません！)写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。
http://narcologia.ru/goods/rouge319210.html
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