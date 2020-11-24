Pioneer CMX-3000 DJ‐CDプレーヤー

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ご覧いただきありがとうございます。ブランド名:Pioneerパイオニア型番:CMX-3000DJの\"道具\"としての使いやすさを向上した基本機能「CMX-3000」は、小型ながらも優れた操作性の実現とともに、各種データの視認性を向上し、テーブルトップタイプに遜色ないリミックス/DJプレイが可能。・省スペース設計ながら、操作性を重視したデザイン・リミックス/DJプレイをサポートする様々なデータ表示・テンポ(スピード)の異なる曲をミックスするための多彩なテンポコントロール機能【状態・注意事項】・動作確認済み・画像にてご判断ください・中古商品のため傷や汚れ等がありますが、使用に影響を及ぼすものではありません。ご了承の上でご購入ください。【清掃】アルコール等で除菌しております。【発送】・発送はリサイクル段ボール、エアキャップ、ストレッチフィルム等で厳重に包み発送致します。・沖縄からの発送ですので商品発送から2日〜3日では到着しますが、航空搭載不可の場合7日〜10日かかる場合がありますのでご了承願います。【その他】※画像の感じと実際の見た目では違う場合があります。予めご了承ください。※除去しきれない汚れ、キズ、サビはご容赦願います。※出品にあたり慎重にチェックしていますが多少の見落としご了承ください。