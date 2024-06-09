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ホロライブ Among Usコラボ 星街すいせい 宝鐘マリン 兎田ぺこら
商品番号 W41832787407
商品名

ホロライブ Among Usコラボ 星街すいせい 宝鐘マリン 兎田ぺこら
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

星街すいせい宝鐘マリン兎田ぺこらの各アクキーとステッカーのセット販売になります。観賞用と保管用で2セット持っていたのですが1セット出品しようと思い出品しました。基本バラ売りは考えていません。各キャラのステッカーアクキーでしたら検討します。新品未使用封開けもしていないため美品です。もし宜しければご検討下さい。
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