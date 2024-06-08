雅楽　篳篥　ひちりき　楽譜　セット

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商品詳細
購入したのですが、知り合いから篳篥をいただいたので、こちらはほとんど使っておりません。盧舌もついてますので、すぐに使う事が出来ます。また、楽譜を見れば、東儀秀樹さんのように素敵な音を奏でる事が出来ます。秋の夜長に如何でしょうか？お正月に成果をお披露目など？
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