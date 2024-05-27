超レア♡サラ・カードル直筆サイン入りプリント♡公式HP購入品

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※サラが来日する機会が増え、サイン入りの希少度が少し下がるため、値下げしました。2020年9月に、サラカードル公式HPにて購入したジクレープリントです。英語標記→signedlooseprint公式HPでの限定アイテムとして、光沢のある用紙にプリントされたものにサラカードル本人のサインが書かれたレアアイテムです。新宿の世界堂で額装してもらい、そのまま保管していました。色味、つや感は4枚目が現物にいちばん近いです。サイズ 39.5×510cm額装込み※参考:マットプリントLサイズ約40×50cm／14,300円販売されているマットプリントとは違い、光沢があるので原画のような風合いが楽しめます。惜しまれながら活動を終了したサラのサイン入りアイテムは、なかなか手にに入らないため、かなり希少です。◾️ハワイのアーティスト、SarahCaudle（サラカードル）のアート。ダイナミックな色彩と流れるような動きのある表現スタイル、有機的な構図でハワイの自然や青い海や波を描いた彼女の作品は、安らぎとアロハに満ち、見るものの心を癒してくれます。◾️作品名 SurfLife海とともに暮らし、サーフィンを楽しむ。サラのライフスタイルを描いたアート。#サラカードル#ハワイ#ハワイアン#レジンアート#せかほし