肥前有田焼 花瓶の値段と価格推移は？｜4件の売買データから肥前有田焼 ...

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低価超特価】 ヤフオク! - 肥前有田焼・政右衛門・瓢箪型・花器・No ...

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肥前有田焼・其泉窯・騎馬人物鶴首花瓶・一輪挿し・花器・陶磁器・共箱付・No.201103-34・梱包サイズ100