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973 景年 水墨花鳥図 掛軸
商品番号 I30895885464
商品名

973 景年 水墨花鳥図 掛軸
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入、コメントについて、プロフィール欄をご一読願います。商品:景年水墨花鳥図掛軸特徴:今にも動きそうな生き生きとした鳥の様子が描かれた水墨画の掛け軸です。作家名:景年状態:古いものです。経年の焼けや擦れ・シミや穴があります。画像にてご確認ください。古い物の特徴の一部としてご理解の上、ご購入をご検討頂けますと幸いです。サイズ:1620mm×490mm(軸)、780mm×365mm(画)　　　※誤差についてはご了承願います。
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