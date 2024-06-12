History HTL-Standard HTL-S-R-SS テレキャスター

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Historyのスタンダードシリーズのテレキャスター2023年2月に楽器店にて新品で購入95,000円で購入（現在は値上がりし105,000円）2ヶ月間ほど毎日1時間ほど弾いていました全てオリジナルパーツで改造等無し目立つキズ無し、小キズは所々あり弦高:12F上で6弦側:1.75mm1弦側:1.00mm重量:約3.3〜3.4kg弦高を低めにセッティングしているので、非常に弾きやすい状態です。カッティングも問題なく弾けます。付属品ギグバッグ保証書（保証期間2026年2月26日まで有効）六角レンチ【スペック・仕様】ボディ：アルダーフィニッシュ：ポリエステルネック：メイプル1P/シームレス・ソフト・VUシェイプネック仕上げ：スムースグリップ（サテン仕上げ）指板：ローズウッドネックジョイント：EasyAccessJointTypeIペグ：GOTOHSD91/SolidPostナット/ナット幅：牛骨/42mmフレット：C.F.S.22F/DHP(SBB214Type)フロントピックアップ：HISTORYStandardPickUpType-T/neckリアピックアップ：HISTORYStandardPickUpType-T/bridgeコントロール：マスターボリューム,マスタートーン(ハムバッカーモード・スイッチ),3WayLeverSWブリッジ：TP-T6Bスケール：648mm色:ヴィンテージホワイト何かご質問等ありましたら、コメントからよろしくお願いします。※他フリマサイトでも出品しています。先に購入された方を優先とさせていただきます。ご容赦ください。#ギター#エレキギター#テレキャスター#Telecaster#Historyタイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecasterボディタイプ···ソリッド