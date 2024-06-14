ブロマイド 堂島颯人

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推しとアメと堂島颯人コラボのブロマイド4点セットです。OPP袋にいれ保管していました。厚紙補強し発送させて頂きます。バラ売りも可能ですが、その場合は割高になります。他の商品と同時購入して頂ける場合は多少お安くすることが出来ます。また普通郵便の発送でよろしければ、その場合も多少お安くすることも可能です。