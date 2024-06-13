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メタルギアソリッドⅤ　オセロット　胸像
商品番号 R84998453215
商品名

メタルギアソリッドⅤ　オセロット　胸像
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはメタルギアソリッドⅤ　オセロット　胸像です。半年ほど前から専用アクリルケースに入れ保管していました。保存状態も極めて良好で、キズ一つありません。希少品につき、大切にしていただける方にお迎えしていただきたく思います。#メタルギアソリッド　#メタルギア　#MGS5　#スネーク　#ヴェノムスネーク　#オセロット　#リボルバーオセロット　#メタルギアソリッド3何かご不明な点や写真ではわからない所があればお気軽にコメントください。よろしくお願い致します。
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