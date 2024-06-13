メタルギアソリッドⅤ　オセロット　胸像

ご覧いただきありがとうございます。こちらはメタルギアソリッドⅤ オセロット 胸像です。半年ほど前から専用アクリルケースに入れ保管していました。保存状態も極めて良好で、キズ一つありません。希少品につき、大切にしていただける方にお迎えしていただきたく思います。#メタルギアソリッド #メタルギア #MGS5 #スネーク #ヴェノムスネーク #オセロット #リボルバーオセロット #メタルギアソリッド3何かご不明な点や写真ではわからない所があればお気軽にコメントください。よろしくお願い致します。



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