  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
商品番号 Y95814944268
商品名

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース箱、ケース付属します。マウスピースパッチを貼っていたため、接着剤跡のようなものが残っており(3枚目)、表面の文字も若干切れているところがございます(2枚目)。中古でありそれなりに使用感があるので、写真でご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/evaporation479424.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome385043.html
http://narcologia.ru/goods/cotton398961.html

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
SM813M アルトサックス用A7マウスピース V16シリーズ リガチャーセット ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
バンドーレン・サクソフォン用マウスピース モデルリスト

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
バンドーレン アルトサクソフォン マウスピース V16 A6 M(ミティアム ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
バンドーレン アルトサクソフォン マウスピース V16 A6 M(ミティアム ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
2023年最新】vandoren v16の人気アイテム - メルカリ

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
高い素材】 【貴重】クルトワ Cメロディサックス ビンテージ100年前 ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
バンドーレン アルトサクソフォン マウスピース V16 A6 M(ミティアム ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
Vandoren　V16 Ebonite　アルトサックス用ラバーマウスピース　【S+】

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
バンドーレン アルトサクソフォン マウスピース V16 A6 M(ミティアム ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
JLV　アルトサックス用リガチャー　対応：ラバーマウスピース　【プラチナメッキ仕上げ】

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
バンドーレン アルトサクソフォン マウスピース V16 A6 M(ミティアム ...

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
2023年最新】vandoren v16の人気アイテム - メルカリ

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
JLV　アルトサックス用リガチャー　対応：ラバーマウスピース　【プラチナメッキ仕上げ】

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
JLV　アルトサックス用リガチャー　対応：ラバーマウスピース　【Gold Plated】

SM813M アルトサックス用A7マウスピース　V16シリーズ　リガチャーセット
2023年最新】vandoren v16の人気アイテム - メルカリ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru