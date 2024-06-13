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- SM813M アルトサックス用A7マウスピース V16シリーズ リガチャーセット
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商品詳細
種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース箱、ケース付属します。マウスピースパッチを貼っていたため、接着剤跡のようなものが残っており(3枚目)、表面の文字も若干切れているところがございます(2枚目)。中古でありそれなりに使用感があるので、写真でご判断ください。
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