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- 102 尺八 一尺八寸管 唄口金 太郎銘二印
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商品詳細
長さ 54.5センチ重さ 330グラム 唄口 金巻き 銘 太郎 心印館 二印 最高級品です 抜群の音色が出ると思いますよろしくお願いします
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