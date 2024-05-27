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102 尺八　一尺八寸管　唄口金　太郎銘二印
商品番号 U79953831474
商品名

102 尺八　一尺八寸管　唄口金　太郎銘二印
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 60,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ　54.5センチ重さ　330グラム　唄口　金巻き　銘　太郎　心印館　二印　最高級品です　抜群の音色が出ると思いますよろしくお願いします
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