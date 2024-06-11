【修縁堂】仏教美術品 大迫力 不動明王立像 木彫仏教 精密彫刻 仏像立像

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商品説明品名：不動明王材質：黄楊木サイズ：高さ28cm商品を持ってサイズ測定を行いましたが、手作業で測定していますので、1~17cmの誤差がありますのでご了承ください。専用の化粧箱にお納めしてお届けいたします。写真説明：本製品の写真はすべて実物写真、顧客にリアル効果を見せることに努めておりますが、光と画面等によって多少の色違いがあるかもしれないので、品質上では問題はありません。ご了承ください。