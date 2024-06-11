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【修縁堂】仏教美術品 大迫力 不動明王立像 木彫仏教 精密彫刻 仏像立像
商品番号 I48322646626
商品名

【修縁堂】仏教美術品 大迫力 不動明王立像 木彫仏教 精密彫刻 仏像立像
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明品名：不動明王材質：黄楊木サイズ：高さ28cm商品を持ってサイズ測定を行いましたが、手作業で測定していますので、1~17cmの誤差がありますのでご了承ください。専用の化粧箱にお納めしてお届けいたします。写真説明：本製品の写真はすべて実物写真、顧客にリアル効果を見せることに努めておりますが、光と画面等によって多少の色違いがあるかもしれないので、品質上では問題はありません。ご了承ください。
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