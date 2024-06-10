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- ヤマハ Custom YSL-8420S テナーバス トロンボーン 希少銀色
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商品詳細
#猫王国国王・楽器のへや【アイテム】トロンボーン 希少なシルバーカラーとなります【メーカー】YAMAHA ヤマハ【型番】YSL8420S【機能】トロンボーン【状態・注意事項】 写真の様にきず、よごれ等ある現状品となります。【付属品】ハードケース、V.BACH6-1/2ALバックマウスピース、クリーニングロッド、YAMAHASLIDECREAM、YAMAHASLIDEGREASE、YAMAHAROTOROIL【喫煙】 喫煙者はおりません。【ペット】 飼っていません。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】2日から3日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。種類...トロンボーン
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