Kep1er グッズ　まとめ売り

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商品詳細
今年5月に開催されたFLY-BYにて購入したものです。【内容】ペンライト(電池なし)ペンライトホルダーポストカード2枚(マシロ、ヨンウン)トレカ9枚(全員)購入特典ステッカーペンライトとペンライトホルダーは5月のライブにて1度使用しました。ペンライトホルダーの金具を引っ掛ける部分がちぎれています。使用する際は接着剤などでくっつけてから使用することをお勧めします。(写真2枚目参照)Kep1erケプラーグッズライブコンサートファンミペンミ
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