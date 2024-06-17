【黄色】中国海軍J-15ダイキャストモデル【殲15】

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ダイキャスト製の中国海軍艦載戦闘機J-15のフィギュアです。色は黄色（試験機型）です。中国製ですが、とてもリアルに作られています。可動部分も多いため、観賞用のみならず、触って楽しむこともできます。スケールは1/１100です。よろしくお願いします。性別...男フィギュア種類...その他素材...金属スケール...その他スケール