日雅 延宝四年丙辰霜月 日蓮曼荼羅 髭曼荼羅 御本尊 掛軸 肉筆 書 紙本 ...

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ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅27.4cmx長さ79.1cm本紙幅9.5cmx長さ33cm材質:紙軸先:木重さ:80g状態:シミ、シワ、傷み、折れ、穴、虫食い穴、裏にシミ、傷み、全体的に状態が悪いです。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、お願い致します。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。