春畑道哉　グッズ5点セット

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商品詳細
春畑道哉さんのライブグッズ5点セットですワイングラスはペアでアロマキャンドルは1点ですワイングラスとアロマキャンドルは確認の為開封しています他は全て未開封ですが神経質な方はご遠慮下さい。梱包に関してはエアパッキンで梱包さていますが、運送中の事故による破損などに関しては責任をもてません
http://narcologia.ru/goods/recuperation222321.html
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