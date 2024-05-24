dragonfly HI-STA 666 カスタムタイプ

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【期間限定】skbのセミハードケースを付けます！10年前ぐらいに購入しました！ドラゴンフライのショップ限定モデルです！通常のシリーズにはトレモロユニットが付いてますが、これは付いてません！(なんでも買ったお店のカスタムなんだとか。)ザグられてもいませんので、アーミングしない方はむしろ最高！ちょっと長いスケールなので鳴りが抜群！ダウンチューニング時のテンションもいい感じだそうです！僕はレギュラーチューニングで使ってました。チョーキングはめっちゃ大変ですが、とにかく張りというか鳴りが気持ち良い…！ピックアップは純正で超超超パワフル！他のギターに持ち替えるとエフェクターが歪まなくてびっくり。ってぐらいパワフルでした。本当はお気に入りなので売るか迷ってましたが金欠のため出品します…以下注意点です。ご了承いただける方のみご検討下さい。・10年前ぐらいに購入してかなりの数のライブで使ってるので傷、汚れなとがめっちゃあります！→特にネジ類、PUは錆びております…！・パーツも何度も交換してます。→スイッチ、ポット類、ジャックなどなんども交換してます。・色が変わる？濃い青っぽいですが、照明によってはちょっと紫っぽくもなります。不思議なギターです…しかも！実は木目も見えます！かっこいい…！・実戦でめちゃくちゃ使ったギターですので、NCNRでお願いします。