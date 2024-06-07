J.S.B. サルエル ショートパンツ Lサイズ

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商品詳細
※即購入可◎質問等なければそのままお手続きください※取り置き不可❌値下げは希望価格をご提示くださいSarrouelShortsカラー：Blackサイズ：Lウエスト:約42cm総丈:約68cm定価￥19,224公式オンラインショップで購入プリントにひび割れがありますが、初期仕様です使用感があるため「やや傷や汚れあり」にしております
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