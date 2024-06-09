羽生結弦　羽生　結弦　スケート　クリアファイル　カードケース　ケース　ロッテ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。羽生結弦クリアファイルセットになります。新品、未使用ですが画像の様な状態なのと当初より多少のスレ等御座いますのでご理解頂ける方よろしくお願い致します。おまけに新聞記事お付け致します。
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