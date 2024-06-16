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手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫
商品番号 S21539695042
商品名

手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,963 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手描きによる油絵です。パネルキャンバスに油彩サイズ　F6号画面保護用ワニス（つや出し）を塗布し、コーティングしてます。額縁は付属しません。画像を見て納得していただける方のご購入をお願いいたします。※タバコ、ペットありません。包装梱包はリユース材を使用させていただきます。素人による簡易な包装・梱包での発送になります。ほかのフリマアプリでも出品しております。風景鉄道SL機関庫インテリア美術アート機関車
http://narcologia.ru/goods/stepchild674052.html
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