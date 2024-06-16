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商品詳細
手描きによる油絵です。パネルキャンバスに油彩サイズ F6号画面保護用ワニス（つや出し）を塗布し、コーティングしてます。額縁は付属しません。画像を見て納得していただける方のご購入をお願いいたします。※タバコ、ペットありません。包装梱包はリユース材を使用させていただきます。素人による簡易な包装・梱包での発送になります。ほかのフリマアプリでも出品しております。風景鉄道SL機関庫インテリア美術アート機関車
http://narcologia.ru/goods/stepchild674052.html
http://narcologia.ru/goods/seamless879229.html
http://narcologia.ru/goods/recycling395114.html
手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫 - 絵画/タペストリ
手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫 - 絵画/タペストリ
手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫 - 絵画/タペストリ
サイズは ヤフオク! - 油彩画（大井川鉄道） かかると
油彩画 機関庫 - アートショップエフ - メルカリ
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手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫 - 絵画/タペストリ
F10号】松本零士 肉筆保証/裏サイン有り/油彩/油絵/絵画/額縁/額装 ...
F10号】松本零士 肉筆保証/裏サイン有り/油彩/油絵/絵画/額縁/額装 ...
松本零士】手描き作品/肉筆保証/裏サイン有/油彩/油絵/絵画/額縁/額装 ...
油彩画 機関庫 - アートショップエフ - メルカリ
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送料込】 【F6号】松本零士 肉筆保証/裏サイン有り/油彩/油絵/絵画 ...
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手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫 - 絵画/タペストリ
手描き 絵画 油彩画 鉄道 機関庫 - 絵画/タペストリ
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油彩画 機関庫 - アートショップエフ - メルカリ
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