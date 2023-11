BLACKSTAR　amPlug2 FLY Guitar シールド付き

BLACKSTAR amPlug2FLYGuitarです。今までamplugは各バージョン使ってみましたが、どれもやっぱりこの程度か、と使い続けることはありませんでした。が、このBLACKSTARは知人のものを試しに使わせてもらって、「え!音良いじゃん」と購入し愛用しておりました。ただ、ジャックに直挿しする物なのでボディサイドにジャックがあるギターだと壊れやすく、私も壊しました。そのため2台目のこれは、併せて延長シールドとメス-メスプラグを買い、ギター直挿ししないで使える様にしました。ところが夜こっそり練習しなくても良い環境になったので、この度未使用のまま放出することに致しました。購入価格本体5980円+シールド+ジャック960円です。どなたかお役立て下さいm(__)m



