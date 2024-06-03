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極美品　フウロ　sr
商品番号 K86091115348
商品名

極美品　フウロ　sr
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますフウロsr白かけ、きになる傷汚れ等もない極美品ですセンターリングもPSA10の範囲内でした(PSA10を保証するものではありませんのでご了承下さい)お気持ち程度ですが、お値下げも対応できますので遠慮なくコメントください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品返金には対応できませんので予めご了承ください。
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