極美品　フウロ　sr

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ご覧頂きありがとうございますフウロsr白かけ、きになる傷汚れ等もない極美品ですセンターリングもPSA10の範囲内でした(PSA10を保証するものではありませんのでご了承下さい)お気持ち程度ですが、お値下げも対応できますので遠慮なくコメントください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品返金には対応できませんので予めご了承ください。