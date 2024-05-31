初音ミクフィギュア4種セット

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商品詳細
初音ミクのフィギュア4種セットです。それぞれ目立った傷や汚れはないと思います。パーツは全て揃っています。外箱も全てあります。送料込の値段になっています。コメント無し即購入可能です。#初音ミク#ミク#フィギュア#初音ミクシリーズスーパープレミアムフィギュア#スプラッシュパレード#3rdseasonwinterver.#桜ミク#桜ミク描き下ろしフィギュア2021ver.#初音ミクPrincess#AMPフィギュア〜アラビアンver.〜
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