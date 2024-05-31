人気木彫作家である大町誠一氏の代表作「おすまし」真作共箱付属＋タトウ箱となります。サイズ（幅：約18㌢前後×高さ：約20㌢）ブロンズは何体も同じものが作れるため、たまに見かけることはありますが、唯一無二の木彫作品は、ほとんど見かけることはありません。可愛らしい木彫作品を作られる大町誠一氏の代表作品は、人気も高いので、見かけたら即買いの作品で、今後の投資価値としても、良い作品であると考えます。ご検討くださいませ。宜しくお願い致します。素材...木彫主題...人物・人形



中古】【櫻】大町誠一作 木彫彩色「やさしき戦士」 傑作 共箱 化粧箱付 ...



若福】大町誠一『夢見て』木彫一刀彫 木彫彩色 希少作 共箱 化粧箱付 ...



465A. 彫刻家 大町誠一作「ねがい」木彫彩色 置物 童風情 大町誠一の ...



真作・代表作】 木彫彩色 「おすまし」 大町誠一 作 【爆買い ...



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真作・希少】 木彫彩色 「童シリーズ：天真」 大町誠一 作-



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真作・希少】 木彫彩色 「童シリーズ：天真」 大町誠一 作-



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西山勇三作 『太陽の羊』 文鎮 ペーパーウエイト-



真作・希少】 木彫彩色 「童シリーズ：天真」 大町誠一 作-



希少品・レア物】木彫 鮭 芸術作品 【日本産】 www.geyrerhof.com