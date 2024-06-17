フランクロイドライト ステンドグラス Commandmentsグラスマスターズ社 ...

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#MadisonAveステンドグラス ♪一覧はこちらから♪トロント カナダ バカラ エミールガレ ルネラリック ドームナンシー クリストフル メトロポリタン美術館ノートルダム大聖堂キリスト教 教会バラ窓クリスマス モネ印象派ゴッホ キンケード スタジオなどお好きな方にもフランク・ロイド・ライトステンドグラスオーガニック・コマンドメント です。フランクロイドライトグラスマスターズ社によるレプリカ（複製）です。アメリカ製、 ガラス製、 フレームは金属製です。フラットなガラスに、 透過性エナメルペインティングで彩色され、 表面に起伏があります。焼成処理を経ているので、 色褪せすることはありません。オリジナルは、フランクロイドライトが１９４８年に記した オーガニック・コマンドメント（有機的な戒律/本質的な掟） です。愛 - 心誠実 - 気持ち決断 - 意思勇気 - スピリット心の持ちよう、 気持ちのあり方についてライトが 精神の美徳について律した言葉です。ガラスの表裏には 少し線模様の起伏とゆらぎがほどこされ、 透過する光に変化を与えています。ブラウン系列の色の木製のフレームは、 彼の多くの設計・建築物に通じる 柔らかみと 暖かみを感じさせます。ベースには、 フランク・ロイド・ライト財団からの認証プレートが付いています。入手時に 小傷や・角部分の色落ち等があったため、 できる範囲で修復してあります。ほとんど目立たたないと思います。木製フレームのサイズは、 タテ：２２．３ｃｍ、 ヨコ： ２９．２ｃｍ、 厚さ：１．８ｃｍベース込みのサイズは、 タテ：２３．５ｃｍ、 ヨコ： ３１．５ｃｍ、 奥行：７．５ｃｍ光に透かすと、 とてもきれいな色合いを見せるステンドグラスです。精緻な作りと 存在感・質感があります。他にも ルイスCティファニーを中心に グラスマスターズ社のステンドグラスを多く出品しています