白ひげ　リペイントフィギュア

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商品詳細
バンプレスト一番くじワンピースメモリアルログD賞白ひげBATTLEフィギュアアニメの色を再現してリペイントしました。箱なしです。
http://narcologia.ru/goods/unusable456174.html
http://narcologia.ru/goods/message580827.html
http://narcologia.ru/goods/plaque229207.html
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