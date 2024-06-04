掛け軸 長谷川俊 風水白虎満福図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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模写】 掛軸 長谷川俊 筆【風水白虎満福図】寸法約：185×53㎝・東京 ... 模写】 掛軸 長谷川俊 筆【風水白虎満福図】寸法約：185×53㎝・東京 ...



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掛け軸長谷川俊風水白虎満福図絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）402×1051ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 長谷川俊 俊 吉祥 招福 開運 家内安全 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#長谷川俊#長谷川_俊#俊#風水白虎満福図#風水_白虎満福図#白虎#山水図#山水#開運#招福#吉祥#幸運#幸福#満福#金富士#縁起物#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話