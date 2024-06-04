小松益喜、門兆鴻氏邸通用門、希少画集画、新品額付、状態良好

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。小松益喜作品名：「門兆鴻氏邸通用門」（K\u0026W-Ⅰ)希少画集の一頁を、新品額にて額装致しました。保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。版上刷サイン入り。（版上刷サインは、不鮮明なものもございます。画像にてご確認ください。）絵画サイズは約12.5ｃｍ×12.5ｃｍ。額のサイズは約25.0ｃｍ×20.0ｃｍ、マット・アクリルガラス付、枠縁とマットの色はブラックです。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。