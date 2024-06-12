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茶道具　鎬手　茶碗　廣澤益次郎
商品番号 R79983609766
商品名

茶道具　鎬手　茶碗　廣澤益次郎
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伝統工芸士廣澤益次郎の鎬手茶碗となります。寸法　口径　12センチ　　　高さ　7.5センチ　　　共箱　共布付き＊親類よりのいただき物です。　未確認の為、未使用品に近い状態との説明で　出品といたしました。
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