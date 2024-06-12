茶道具　鎬手　茶碗　廣澤益次郎

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商品詳細
伝統工芸士廣澤益次郎の鎬手茶碗となります。寸法 口径 12センチ 高さ 7.5センチ 共箱 共布付き＊親類よりのいただき物です。 未確認の為、未使用品に近い状態との説明で 出品といたしました。
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