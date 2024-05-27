amiibo ロゼッタ　スーパーマリオシリーズアミーボ

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只今割引中 早い者勝ち 安心の最速らくらくメルカリ便配送6600〜値下げ不可 開封品の使用者向け 個人的に訳ありフィギュア自体は大きな傷もなく塗装ムラなど少ないの綺麗な商品他の出品者様と状態など比べてもらって大丈夫です！注意あくまでamiiboは人による手作業の塗装ですので個体差があります！初期傷や塗装ムラを気にされる人や完璧を求める方は購入をお控えください。状態プレイ用で別ケースにて保管されていた商品個人的訳あり理由胸のアクセサリーの黄色い部分にその横のシルバーの塗装が付着！開封時からの初期傷扱い必ず画像でご確認ください。ほとんどのamiiboは製造過程でこういった物が大半なので気にならないなら、全体的には良い方なのでオススメ amiiboでの使用はゲームプレイ２回ほど今回の出品に辺り動作確認した３回程なので台座も大きな傷汚れはありません！あくまで自分で触った物になるので出品の時の撮影やケース設置にて出来る細かなスレ傷、はあるかもしれませんのでご理解ください。気になっている所や追加画像を求める方はコメント下さい！対応します商品内容説明スマホ無ライト撮影動作確認済み 不具合無し 個人所有のコレクション品amiiboロゼッタ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)付属品無しパッケージ無し画像にある本体のみ注意事項早くて保証ありメルカリヤマト便配送トラブル防止の為、状態悪く設定!あくまで自宅管理の中古品になりますので細かな傷、錆、匂い、癖、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮くださいm(__)m初期不良、すり替え、イメージの違いや、サイズ違いなどでの発送後の返金、返品は対応できませんので、良く検討された上で購入ください!#Switch#アミーボ本体#スイッチ#amiibo#amiibo本体#amiiboマリオ#amiiboロゼッタ#ロゼッタチコ#ロゼッタアミーボ#任天堂#amiiboマリオシリーズ#amiiboスーパーマリオ#大乱闘スマッシュブラザーズ#ニンテンドーワールド#amiiboスマブラ#アミーボ#スーパーマリオフィギュア#マリオコレクション#マリオコレクター#スマブラ#Switchスマブラ#Nintendo