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ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー　メタルドラゴン
商品番号 V68527817899
商品名

ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー　メタルドラゴン
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリーメタルドラゴンとなります。ケースにいれて保管していた為、綺麗です。付属品はありません。輸送中の事故がないように、厳重にプチプチに包んで発送致します。神経質な方はお控え下さいませ。
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