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- 未開封 八木勇征 ヤギッコリー ぬいぐるみパスケース
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商品詳細
即購入可新品未使用素人保管です。去年2月京都で購入してから約1年半自宅で保管しておりましたが外袋にシワ等多少の劣化が見られます。素人保管・初期傷等気になる方は購入をお控えください。何かご不明点がございましたらコメントにてお気軽にお申し付けください。FANTASTICSファンタ八木勇征ヤギッコリーメンプロFANTASTICSfromEXILETRIBE
http://narcologia.ru/goods/rebellion453878.html
http://narcologia.ru/goods/smear855704.html
http://narcologia.ru/goods/capitation73708.html
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