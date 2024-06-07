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未開封　八木勇征 ヤギッコリー ぬいぐるみパスケース
商品番号 U88139706191
商品名

未開封　八木勇征 ヤギッコリー ぬいぐるみパスケース
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 8,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可新品未使用素人保管です。去年2月京都で購入してから約1年半自宅で保管しておりましたが外袋にシワ等多少の劣化が見られます。素人保管・初期傷等気になる方は購入をお控えください。何かご不明点がございましたらコメントにてお気軽にお申し付けください。FANTASTICSファンタ八木勇征ヤギッコリーメンプロFANTASTICSfromEXILETRIBE
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