【希少】→Pia-no-jaC← 眞カホン HIROモデル [ソフトケース付]

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【お値引きについて】2023年8月27日(日)まで即ご購入いただける方に19,800円に値下げさせていただきます。コメント欄に「値下げ購入希望」とご記入ください。価格を改定させていただきます。コメントがございませんとそのままのお値段になりますのでご注意ください。【商品の状態】●使用目的ではなくファンの「コレクション」として購入しました。●2018年購入時に開封し試奏確認のみの自宅保管品になります。●汚れや凹み、傷等もなく奇麗な状態かと思います。●写真でのご確認及びご判断をお願いします。●本体及び梱包資材や付属品も購入した当時のままになります。●あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。【商品特性】■2012年に100台限定で発売され即完売となった→Pia-no-jaC←HIRO氏シグネチャーカホン”眞カホン”の第二弾モデルです。■タイトなサウンドで人気の「CHANELA」をベースにHIROのハードアタックに応えるように打面3ミリ、3プライのバーチを使用しています。■裏面にはHIRO本人による直筆サインが入っています。(写真５を参照ください)【主な仕様】■打面材：打面:3mm3plyバーチ材■サイズ：縦30cm×横29cm×高さ47cm■響き線：8本/調節可■カラー：ナチュラル/“眞”ロゴ■直筆サイン入り(裏面サウンドホール下)■製造国：スペイン■定価：35,444円(税込)【付属品】※未使用です。●DEGREGORIOロゴ入りソフトケース、響き線予備：1本、説明書：1枚※響き線予備と説明書は緩衝材で包装しサウンドホール内に収納！■誠に申し訳ございませんが、当方の都合により最短で2023年8月23日(水)の発送とさせていただきます。予めご了承願います。■お届けは配送状況が確認できる「らくらくメルカリ便」でお送りさせていただきます。梱包状態は「写真10」をご参照願います。