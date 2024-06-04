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- チャングンソク ラバーバンド+メッセージカード付き 新品未開封
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商品詳細
チャングンソクFC限定のラバーバンドになります。今では手に入らないので貴重だと思います。送付された時のメッセージカードも合わせてお送りします。自宅暗所にて保管していましたが、神経質な方は購入をお控えください。#チャングンソク#チャン・グンソク#ラバーバンド#リストバンド#チャリティーグッズ
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