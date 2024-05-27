【額付】トレンツ・リャド「ソンヴィッチ」【遺族サイン】【送料無料】

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態・額に細かなキズがございます他、作品に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 シルクスクリーン限定部数 161/300制作年代 1996年サイン 遺族サイン■サイズ画寸 49×71.5cm額寸 77.2×98.3×2.3cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#リャドその他作品はこちら