ちいかわ どんぐり帽子マスコット ぬいぐるみ うさぎ　10個セット

ちいかわどんぐり帽子マスコットぬいぐるみうさぎ 10個セット新品未使用タグ付き全てオンクレで獲得した為ぬいぐるみには直接触っておりません。このままゆうパケットポストの箱に詰め込んで発送致します。アミューズメント景品にご理解いただける方ご検討宜しくお願い致します。



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