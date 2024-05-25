ちいかわ どんぐり帽子マスコット ぬいぐるみ うさぎ　10個セット

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商品詳細
ちいかわどんぐり帽子マスコットぬいぐるみうさぎ 10個セット新品未使用タグ付き全てオンクレで獲得した為ぬいぐるみには直接触っておりません。このままゆうパケットポストの箱に詰め込んで発送致します。アミューズメント景品にご理解いただける方ご検討宜しくお願い致します。
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