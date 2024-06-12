ウクレレ　クマラエ　KUMALAE KC-30G

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■商品情報・ウクレレ・メーカー:KUMALAEクマラエ・SERIAL:KC-30G・付属品:ソフトケース、保証書※保証期間切れ(※クリップチューナーも別で格安出品しております。ご希望あれば、合わせてご検討お願いします。)・購入元:ヤマハ実店舗ジェイクシマブクロが好きで、数年前に購入しましたが、「誰でもひけるウクレレ入門」的な入門書とセットで購入したものの、楽譜すら読めないので結局最初の数ヶ月使っただけでお蔵入りしていました。せっかく買うのだからと、ヤマハのお店に行って高くてもいいから長く使える物をと、お店の方に依頼したところ、生産地がインドネシアなので安いが、ほぼトップグレードのウクレレと同じ音がでる物という事でした。(当時5万円くらいしました)ディバイザーという有名なところが輸入して卸しているようです。■商品の状態ソフトケースで保管していましたので、写真の通り角に傷等なく、綺麗な状態です。冷暗所での保管なのと、チューニングもできましたので、問題なく使用できると思いますが、楽器の事が全く分かりませんので、見逃し等あるかもしれません。気になる点はご質問下さい。