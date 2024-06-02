

【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628 【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628



【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628 【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628



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【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628 【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628



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【真作】【参考】白堂【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 202cm×幅 60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。