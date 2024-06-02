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【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628
商品番号 H96902211985
商品名

【真作】白堂/南無阿弥陀佛/名号/六字名号/仏事掛/掛軸/名家伝来/AC-628
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】白堂【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　　縦　202cm×幅　60cm　　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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