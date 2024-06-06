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CASIO カシオ CT-657 電子ピ アノトーンバンク【送料無料】
商品番号 K44661218026
商品名

CASIO カシオ CT-657 電子ピ アノトーンバンク【送料無料】
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,799 円
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商品詳細

☆全国送料無料☆即購入OK☆24h以内で発送します☆ペットなし、禁煙環境で保管しています☆動作確認後、内外装のクリーニング☆プチプチを使用して丁寧に梱包しています安心安全にお取引が出来るように努めていますm(__)mCASIOCT-657TONEBANK電子ピアノ■付属品【本体、汎用ACアダプター】※譜面台は付属しておりません。■動作確認済です。※底面は使用感が御座いますが、その他外観は比較的綺麗かと思います。写真にてご確認ください。※演奏に全く問題ありませんが、音量の上げ下げの際にガリ音がございます。■ACアダプター付ですが電池でも動くため自宅やライブなど場所を選ばず使用できます。■鍵盤　61鍵盤110音色とスーパーCD音源の56リズム、自動伴奏機能を搭載。音色編集機能(トーンエディター)で微妙な音の編集が可能です。【当時価格55,000円の品質の良いお品物です。これからピアノを習う、または習いたいお子様の練習用にオススメです！】ご質問等あればお気軽にコメントください(^^)お値段交渉も可能です！CASIOCT-657カシオ計算機定価：¥55000#カシオ計算機#CASIOCT_657#キーボード#ピアノ#シンセサイザー#カシオ#casio
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