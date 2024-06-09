山下清 トンボ ペン画 模写

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。山下清のペン画「トンボ」手描き作品です。祖父の実家にあったものです。真作か否か判断つかないため、模写出品とさせて頂きます。額からは取り出しておりません。サイズは40×36cmです。ノークレームノーリターンでお願いします。絵画の種類···ペン画形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他日本人/人気アーティスト···山下清
http://narcologia.ru/goods/passionate871913.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming183892.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle517666.html
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山下清 – とんぼ③（白黒ペン画 色紙） - 画廊アートエミュウ - Art EMY
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