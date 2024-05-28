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商品詳細
値下げしました。 8,500→76502008年三重県の鈴鹿国際大学 学園祭のライブにて購入し、メンバーに直接サインをもらったタオルです。使用はしておりませんが長い間壁に飾っていた為、多少色落ちしております。また、画鋲で刺していた為両サイド上部に画鋲を刺した跡があります。（6枚目参照）その他、一部汚れがありますので神経質な方はお控えください。（5枚目参照）デビュー当初のタオルであまり出回っていない貴重なタオルかと思います！よろしくお願い致します。検索ワードソナポケ ソナーポケット そなーぽけっと Sonarpocket
http://narcologia.ru/goods/Taipei789571.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce615855.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement486299.html
ソナーポケット デビュー当初 直筆サインタオル - ミュージシャン
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品多く 矢沢永吉SBTタオル YAZAWA CLUB ミュージシャン ...
GOODS詳細｜Sonar Pocket 初 野外ワンマン Welcome to ソナポケスパー ...
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ソナーポケット ソナポケイズムVol.4 マフラータオル
2023年最新】ソナーポケット タオルの人気アイテム - メルカリ
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