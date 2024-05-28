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ソナーポケット　デビュー当初　直筆サインタオル
商品番号 T72385533053
商品名

ソナーポケット　デビュー当初　直筆サインタオル
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。　8,500→76502008年三重県の鈴鹿国際大学　学園祭のライブにて購入し、メンバーに直接サインをもらったタオルです。使用はしておりませんが長い間壁に飾っていた為、多少色落ちしております。また、画鋲で刺していた為両サイド上部に画鋲を刺した跡があります。（6枚目参照）その他、一部汚れがありますので神経質な方はお控えください。（5枚目参照）デビュー当初のタオルであまり出回っていない貴重なタオルかと思います！よろしくお願い致します。検索ワードソナポケ　ソナーポケット　そなーぽけっと　Sonarpocket
http://narcologia.ru/goods/Taipei789571.html
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