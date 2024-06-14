ポケモンカード　レイジングサーフbox

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ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードスカーレット＆バイオレットの強化拡張パック「レイジングサーフBOX」の出品です。購入しました。本体はもちろん未開封（シュリンク付き）です。再シュリンクするような技術も知識も当方ございません【出品物】「種別」：パック・ボックス「詳細」：新品未開封ボックス（シュリンク付）「シリーズ」：ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット「セット」：·強化拡張パックレイジングサーフ※即購入大歓迎、返品交換は不可です。即日発送いたします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...URボックスパックシングル···ボックス(box)