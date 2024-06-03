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ポケモンカード カミツレのきらめき SR VSTARユニバース
商品番号 X45131738349
商品名

ポケモンカード カミツレのきらめき SR VSTARユニバース
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードカードゲームVSTARユニバースカミツレのきらめきになります。お写真のマグネットケースにお入れし、衝撃吸収材で梱包し、ネコポス対応ボックスにお入れして発送いたします。開封後、すぐにケースに入れております。気になるキズ等は見受けられませんが、素人目視と言うことをあらかじめご了承ください。またご購入後のキャンセル・返品もすり替え防止のため対応致しかねますのでご了承ください。こちらは綺麗な状態になりますが、自宅保管にご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。
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