ポケモンカード カミツレのきらめき SR VSTARユニバース

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商品詳細
ポケモンカードカードゲームVSTARユニバースカミツレのきらめきになります。お写真のマグネットケースにお入れし、衝撃吸収材で梱包し、ネコポス対応ボックスにお入れして発送いたします。開封後、すぐにケースに入れております。気になるキズ等は見受けられませんが、素人目視と言うことをあらかじめご了承ください。またご購入後のキャンセル・返品もすり替え防止のため対応致しかねますのでご了承ください。こちらは綺麗な状態になりますが、自宅保管にご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。
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